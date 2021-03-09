Москва, , 09:51 — REGNUM Модульный пистолет Лебедева (МПЛ), который разрабатывает группа компаний (ГК) «Калашников» (входит в государственную корпорацию «Ростех»), успешно прошел государственные испытания. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Росгвардии.

«В феврале 2021 года МПЛ успешно завершил государственные испытания. Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы (ОКР) «разработка перспективного пистолета под патрон 9×19 мм с расширенными тактическими возможностями», шифр «Рысь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе заседании Государственной комиссии замглавы Росгвардии А. С. Беззубиков положительно оценил итоги госиспытаний.

«Работы по тематике МПЛ начаты в 2017 году по тактико-техническому заданию Росгвардии. Эти работы доведены до конца, испытания завершены с положительным результатом», — сказал он.

Также указывается, что МПЛ разработан в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач, который оснащён приспособлением для снижения звука стрельбы, дополнительным стволом с посадочным местом для установки ПСЗС и элементами для размещения оружия на экипировке военнослужащего. Он обладает высоким модернизационным потенциалом, также возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, ударно-спускового механизма с режимом автоматической стрельбы и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новейший российский противопехотный гранатомёт «Балкан» успешно прошёл государственные испытания.