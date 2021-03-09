Милан, Италия, , 09:18 — REGNUM «Интер» одержал победу над «Аталантой» в матче 26-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Интера» единственный гол забил защитник Милан Шкриньяр. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 73-й минуте и не отметился результативными действиями.

На сегодняшний день «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 62 очка. «Аталанта» идёт на пятом месте с 49 очками.

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