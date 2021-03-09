Анадырь, , 09:11 — REGNUM На Чукотке среднемесячная зарплата в 2020 году составила 121 314 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Такие данные представила Федеральная служба госстатистики.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил 12,8%. Чукотка на протяжении последних нескольких лет уверенно занимает лидирующие позиции по уровню заработной платы среди регионов РФ.

Самые высокие доходы по-прежнему остаются в финансовой и страховой сферах. Также наиболее высокие зарплаты зафиксированы в сферах добычи полезных ископаемых (133% от показателя в целом по округу), здравоохранения и социальных услуг (105%).

В соответствии с новым МРОТ на Чукотке начисленная месячная заработная плата работника не может быть ниже 38 376 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя заработная плата в 2020 году в Ставропольском крае составила, по данным Северо-Кавказстата, 33 707,5 рубля. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 6,7%. При этом реальный рост зарплаты с учетом корректировки индекса потребительских цен составил всего 2,8%.