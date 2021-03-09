Шира, Хакасия, 9 марта, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Первый пал травы ликвидировали в Хакасии 6 марта 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

19.mchs.gov.ru Потушенный стпеной пожар в Хакасии

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Пожар (3000 метров по фронту) произошёл в селе Шира.

Отметим, весной в Хакасии наступают пожароопасный и паводкоопасный сезоны. Гражданам рекомендовано соблюдать меры личной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Пензенской области произошёл пожар, причиной которого стала горящая трава.

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