Красноярск, 9 марта, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае появились пьяные свиристели. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в пресс-службе нацпарка.

Элинор Пэйт , пресс-служба НП «Шушенский бор» Пьяные свиристели в красноярском нацпарке

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Захмелевших свиристелей обыкновенных сотрудники парка наблюдали 8 марта. Птицы с трудом координировали движение, а некоторые и вовсе лежали на снегу, не реагируя на людей.

По словам специалистов, птицы запьянели, употребив в пищу плоды яблони и рябины сибирской, в которых начался процесс брожения. Ягоды, успевшие опасть на землю с веток до установления снежного покрова, стали доступны из-за потепления и появления проталин.

«Птицы с удовольствием раскапывают опавшие плоды среди снега и сухой травы. Однако они таят в себе опасность. Сахара, содержащиеся в мякоти, в тёплую погоду превращаются в этиловый спирт», — объясняют специалисты.

Маленькая печень свиристелей не справляется с такой нагрузкой. Помимо алкогольного отравления, птицы страдают и от интоксикации продуктами жизнедеятельности плесневых грибков.

Посетителей парка просят не беспокоить захмелевших птиц. Отдохнув, они придут в себя и вернутся к обычному образу жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в столице Коми была зафиксирована массовая гибель птиц.

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