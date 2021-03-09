Джакарта, , 08:01 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что поставка миллиона доз вакцины AstraZeneca стала результатом многостороннего сотрудничества, сообщает Sindonews.

Индонезия получила 1 113 600 доз британской вакцины AstraZeneca по международной программе равного доступа к вакцине от коронавируса COVAX.

Индонезия поддерживает принцип равного доступа к вакцинам для всех стран.

«Эти многосторонние усилия начинают приносить плоды. Начиная с конца февраля, начались первые поставки вакцин», — отметила Ретно Марсуди.

«Индонезия получила первую партию вакцины AstraZeneca в количестве 1 113 600 доз, общим весом 4,1 тонны, состоящих из 11 136 коробок», — продолжила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии выявили 1 368 069 носителей коронавируса.

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