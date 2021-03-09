Владивосток, 9 марта, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны из Владивостока Юлия Михайловна Васильева 8 марта отметила двойной праздник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Юлия Михайловна Васильева

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Помимо Международного женского дня Юлия Михайловна отметила юбилей — 95 лет.

Ветерана поздравили представители городской администрации, вручили цветы и подарочные альбомы о Владивостоке.

Родилась именинница в Посьетском районе, в 1943 году ушла добровольцем на фронт. В 1944 году окончила училище радиосвязи. Юную радистку направили в 69-й полк связи, который дошёл до Харбина. Домой вернулась в сентябре 1945 года. А уже с 29 декабря 1945 года устроилась на работу в кинотеатр «Уссури». Работала кассиром, администратором, директором.

Несмотря на почтенный возраст, Юлия Васильева продолжает работать в родном кинотеатре исполнительным директором.

Награждена орденом Отечественной войны, орденом Жукова, медалями «Доблестная слава», «За победу над Японией», «За вклад в развитие города Владивостока», знаком фронтовика. Кавалер ордена Почёта, заслуженный работник культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области представители движения «Волонтёры Победы» поздравили женщин-ветеранов с Международным женским днём.