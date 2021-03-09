Хабаровск, , 05:24 — REGNUM Минздрав Хабаровского края скорректировал график работы автопоезда «Здоровье» — врачи задержатся в районе имени Лазо и только в конце марта отправятся еще в четыре удаленных посёлка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Мобильные комплексы автопоезда «Здоровья» примут жителей в Марусинском и Гвасюгинском сельских поселениях, поселках Сукпай и Золотой.

Запись к узким специалистам ведётся в ФАПах и администрациях сельских поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, автопоезд «Здоровье» в районе имени Лазо принял уже 864 человека, проведено 1335 обследований. Специалисты осмотрели 640 пациентов — 26% от общего числа жителей. Первым пунктом остановки был посёлок Сита, потом посёлок Обор. Посещаемость ФАПов в этих населённых пунктах увеличилась в четыре раза.