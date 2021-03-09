Хабаровск, , 05:06 — REGNUM Власти Хабаровского края 12 марта проведут уже третий форум самозанятых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Участники обсудят тему увеличения доходов, обменяются опытом с коллегами, смогут задать вопросы представителям власти, а также рассмотрят вопросы развития экосистемы самозанятости.

«В программе форума: мастер-классы от местных и приглашенных бизнес-экспертов, а также нетворкинг-сессии по таким видам деятельности как: кондитерские изделия, индустрия красоты, фото‑ и event — бизнес и другим фриланс-направлениям. На данный момент в крае зарегистрировано более восьми тысяч самозанятых», — рассказала в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства региона.

Первый форум проходил в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, житель тюменского села Луговое получил государственную финансовую поддержку на развитие своего проекта — коворкинга для самозанятых.