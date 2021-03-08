Таллин, , 21:45 — REGNUM Суд в Эстонии отказал в условно-досрочном освобождении Драгомиру Милошевичу и Милану Мартичу, осужденным Международным трибуналом по бывшей Югославии за военные преступления. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе Тартуского уездного суда.

Против условно-досрочного освобождения выступили Тартуская тюрьма, прокуратура и Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов. Их главный аргумент заключался в том, что ни один из осужденных не отбыл двух третей назначенного наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший генерал армии боснийских сербов Драгомир Милошевич, признанный Международным трибуналом бывшей Югославии виновным в преступлениях против человечности отбывает в Эстонии 29-летний тюремный срок. Он был осужден в 2006 году.

Последний президент непризнанной Республики Сербская Краина Милан Мартич был приговорен к 35 годам заключения в 2007 году, а в 2009-м он был доставлен в Тарту. Международный трибунал признал его виновным в преследованиях, убийствах, задержаниях, пытках, жестоком обращении, нападениях на мирное население, насильственной депортации несербских народов, разрушении религиозных объектов, грабежах имущества боснийцев и хорватов.