Мадрид, , 19:44 — REGNUM Экс-футболист резервной команды «Вильярреала» (Испания) 25-летний Франко Акоста найден мертвым в Уругвае. Об этом 8 марта сообщает EFE.

Тело игрока обнаружено в департаменте Канелонес почти там же, где форварда видели в последний раз. Ранее СМИ сообщали, что он пропал при попытке переплыть реку.

Акоста перешел в «Вильярреал» в 2015 г., но выступал только за резервную команду. Также играл в составе испанского «Расинга», уругвайских «Феникса», «Атенаса», и — за молодежную сборную Уругвая.