Москва, , 18:15 — REGNUM Итальянец Лучано Спаллетти может стать новым главным тренером футбольного клуба «Спартак» (Москва). Об этом 8 марта сообщает Аffaritaliani.

Красно-белые «с радостью готовы вернуть специалиста в Россию». Также в услугах 62-летнего тренера заинтересованы «Лацио» и «Наполи», отмечает «Матч ТВ».

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона — 2020/21.

С 2009 по 2014 гг. Спаллетти возглавлял «Зенит» (Санкт-Петербург), став двукратным победителем ЧР.

Также он работал в «Удинезе», «Роме» и других клубах Серии А.