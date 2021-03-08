Москва, , 17:46 — REGNUM В экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вошёл североирландский арбитр Алан Снодди.

«Снодди на протяжении 20 лет был арбитром категории ФИФА, обслуживал матчи финальных этапов ЧМ в Мексике в 1986 г. и Италии в 1990 г. Всего в активе 65-летнего арбитра — 106 международных матчей. По окончании карьеры рефери занимался развитием судейства в Европе и Северной Ирландии. … С 2018 по 2020 гг. был старшим курс-лидером центра повышения судейской квалификации УЕФА», — отмечается в заявлении РФС.

Председателем ЭСК РФС является Ашот Хачатурянц.