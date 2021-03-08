Челябинск, 8 марта, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Челябинской области активисты «Молодёжки ОНФ» поздравили женщин с Международным женским днём. Поздравления состоялись в рамках всероссийской акции «Ты прекрасна!».

onf.ru «Молодёжка ОНФ» поздравляет женщин страны с 8 марта

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В акции также приняли участие активисты волонтёрского центра Вектор добра». А весенние яркие открытки и добрые пожелания получили студентки и сотрудницы Челябинского филиала РАНХиГС. Кроме того, волонтёры поздравили и случайных прохожих, водителей и пассажирок, сотрудниц магазинов и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта отмечается традиционный Международный женский день. В преддверии него и и в сам праздник в разных регионах России проходят поздравительные акции.