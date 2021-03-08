Сургут, Югра, 8 марта, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Сургуте мужчины из клуба исторической реконструкции «Арсенал» поздравили девушек из первой в России женской пилотажной группы с Международным женским днём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель регионального отделения ООД РОСРЕКОН по Ханты-Мансийскому автономному округу Сергей Кальтинов.

Пресс-служба клуба исторической реконструкции «Арсенал» Поздравление девушек из группы «Барсы»

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Женская пилотажная группа «Барсы» базируется на аэродроме «Боровая». В её состав входят пилоты-любители от 18 до 23 лет, которые летают на ЯК-52. Поздравление девушек из «Барсов» с 8 Марта — давняя и добрая традиция со дня основания пилотажной группы в 2014 году. Сегодня лётчицам мужчины с наилучшими пожеланиями вручили одновременно букеты тюльпанов и цветы в горшочках.

Пресс-служба клуба исторической реконструкции «Арсенал»

«Сегодня в Сургуте была ясная, лётная погода, и между тренировками девушки нашли время, чтобы принять наши поздравления. Все они отважные, большие умницы, сплочённая, боевая команда. Представители клуба исторической реконструкции поздравляли очаровательных лётчиц, облачившись в форму Красной Армии периода Великой Отечественной войны», — отметил Серей Кальтинов.

Общероссийское общественное движение «Клубы Исторической Реконструкции России» объединяет 65 регионов, в которые входят более 600 военно-исторических клубов. Ежегодно реконструкторы проводят порядка 200 мероприятий, среди которых военно-исторические фестивали, выставки вооружения и быта разных эпох, полевые выходы. Особое внимание уделяется памятным историческим событиям России.