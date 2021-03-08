Без эмиграции Албания была бы клинически мертва — премьер-министр Эди Рама
Тирана, 8 марта, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 8 марта представил избирателям кандидата в депутаты из рядов возглавляемой им социал-демократической партии, вернувшегося из эмиграции.
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Эди Рама
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик пообещал, что после победы на выборах его партия будет делать больше для поддержки мигрантов и заявил, что до этого правительство не слышало голос диаспоры из-за того, что этому препятствовала оппозиция, для которой якобы невыгодно улучшение положения диаспоры.
Политик подчеркнул, что массовый выезд населения позволил Албании хоть как-то продержаться на плаву:
Без массовой эмиграции Албания была бы клинически мертва, лежала бы прикованная к земле посреди Европы. Представьте себе, как много времени вы потеряли выкрадывая свет, неправильно используя воду, парализуя образование, запуская систему здравоохранения, разрушая администрацию т.д. Мы потеряли огромные шансы для поколения, родившегося в 90-е, которое выросло в условиях разрухи. Если те реформы, которое мое правительство начало семь лет назад, были бы начаты 27 лет назад, Албания несомненно была бы более богатой и более развитой страной.