Тирана, 8 марта, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 8 марта представил избирателям кандидата в депутаты из рядов возглавляемой им социал-демократической партии, вернувшегося из эмиграции.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик пообещал, что после победы на выборах его партия будет делать больше для поддержки мигрантов и заявил, что до этого правительство не слышало голос диаспоры из-за того, что этому препятствовала оппозиция, для которой якобы невыгодно улучшение положения диаспоры.

Политик подчеркнул, что массовый выезд населения позволил Албании хоть как-то продержаться на плаву: