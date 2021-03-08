Тамбов, , 13:21 — REGNUM В Тамбове в Международный женский день пройдет возложение цветов к памятнику первой женщине Герою Советского Союза времен Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Владивостоке поздравят с Международным женским днем сотрудниц ткацкой фабрики, которые на протяжении нескольких месяцев изготовляли средства индивидуальной защиты, костюмы для врачей.

Напомним, Зоя Космодемьянская — разведчица в годы Великой Отечественной войны, красноармеец диверсионной бригады. Она стала первой женщиной, которой в ходе этой войны было присвоено звание Героя Советского Союза. Была заброшена в тыл к нацистам и повешена ими 29 ноября 1941 года после жесточайших пыток, не выдав никого из своих товарищей, не сказала номер части и не дав никаких других сведений, составлявших тогда военную тайну, включая собственное имя.