Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Сотрудники специализирующейся на информационной безопасности компании Zimperium выявили десятки тысяч потенциально опасных приложений в официальных магазинах для Android и iOS-устройств. Об этом сообщает журнал Wired.

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Эксперты Zimperium с помощью автоматизированных алгоритмов проанализировали более 1,3 млн приложений для мобильных устройств, доступных на официальных площадках. Они установили, что почти 84 тыс. приложений для Android-устройств и 47 тыс. приложений для устройств под управлением iOS не обеспечивают надлежащую защиту персональных данных.

В этих приложениях собираемые с устройств пользователей данные обрабатываются не на собственных серверах разработчиков, а на общедоступных облачных сервисах Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure и других. В Zimperium установили, что часть из этих приложение запрашивает доступ к такой конфиденциальной информации, как медицинские данные.

«Многие из этих приложений используют облачное хранилище, которое не было должным образом настроено разработчиком, поэтому эти данные доступны практически любому. У большинства из нас установлены хотя бы некоторые из этих приложений», — отметил генеральный директор Zimperium Шридхар Миттал.

Он выразил надежду, что повышение осведомленности о неправильной конфигурации облачных сервисов побудит разработчиков внимательнее относиться к своим продуктам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте эксперт Зак Доффман заявил, что владельцы Android-смартфнов, использующие приложение SuperVPN, подвергают риску свои персональные данные.

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