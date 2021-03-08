Иркутск, 8 марта, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Несмотря на праздник 8 Марта, многие сотрудницы ГУ МЧС РФ по Иркутской области сегодня работают. Подарить им хорошее настроение, улыбки и цветы вызвались добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в рамках акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню.

ВСКС Поздравление женщин-спасателей в Иркутске

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Представительницы прекрасного пола с удовольствием принимали поздравления и даже немного смутились от такого пристального внимания.

ВСКС Участник акции Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) «Вам, любимые!»

«Дорогие женщины! Желаем вам всегда чувствовать себя любимыми, уверенными в себе, неотразимо красивыми и очаровательными. И пусть вам всегда сопутствуют цветы, улыбки и комплименты!» — отмечают участники акции.

ВСКС Поздравление женщин-спасателей в Иркутске

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичная акция прошла сегодня в Забайкалье.

ВСКС Сотрудница ГУ МЧС по Иркутской области с в день 8 Марта

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