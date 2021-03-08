Пенза, 8 марта, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Пензе 8 марта проводятся бесплатные экскурсии по зоопарку для мам и бабушек, приуроченные к Международному женскому дню. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

AAA333 Пензенский зоопарк

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Данная акция носит название: «Все лучшее — маме».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в селе Ыб в Сыктывдинском районе Республики Коми в Международный женский день будет запущена туристическая экскурсионная программа «О, женщины, вам имя — совершенство».