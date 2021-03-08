Севастополь, , 12:28 — REGNUM Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, проживающих в отдаленных поселениях Севастополя, поздравляют с 8 Марта члены регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды».

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Так, как сообщили в севастопольском отделении «РСО», 5 марта бойцы поздравили с наступающим Международным женским днем жителя осажденного Севастополя Тамару Нечипорук. Ей вручили букет тюльпанов спели для неё «Катюшу» под гитару, а также свои любимые отрядные песни. Тамара Нечипорук рассказала гостям, что родилась в 1937 году. Ей было четыре года, когда началась Великая Отечественная война, но она помнит, как немцы поселились в их доме, а она и её семья жили в подвале.

С 5 по 8 марта в Севастополе, также и в других российских городах, проходит акция «Вам, любимые». 5 марта добровольцы поздравили с праздником женщин, работающих в поликлинике №2 и Севастопольском центре крови. 6 марта в 8:30 добровольцы-юноши вручали цветы на железнодорожном вокзале.

8 марта с 11:00 волонтёры на площади Нахимова поздравляют женщин с праздником. В 13:00 60 добровольцев примут участие в волонтерском сопровождении городского «Белого концерта».