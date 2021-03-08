Москва, , 12:53 — REGNUM Заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане поделились своими соображениями 8 марта в социальной сети Facebook.

«Да сами бандеровцы и облили. Надо же напоминать о себе регулярно», — пишет Владимир М.

Многие пользователи поддержали тех, кто решил совершить акт вандализма над могилой известного немецкого приспешника. Люди считают, что такие методы оправданы.

«Какие молодцы! Я бы этому человеку, или людям, руку пожала. Огромное спасибо!», — написала Катерина Т.

Некоторые комментаторы всё-таки выразили своё несогласие с тем, что могилы, даже таким страшным историческим личностям, можно осквернять. Граждане уверены, что нужно просто доносить правильную информацию о том, кем на самом деле являлся тот или иной человек.

«При всём притом, что я негативно отношусь к нему, как и к любому приспешнику нацистов, воевать с памятниками — это низость. С мёртвыми не воюют. А вот рассказывать о нём нужно, чтобы знали, что за «фрукт», — считает Алексей Б.

Нашлись и те, кто указал, что осквернение могил было начато неонацистами в Восточной Европе, которые рушили и добивались сноса различных памятников советского периода.

«Я против осквернения могил. Но и против того, что сейчас из-за бандер подняли гвалт, а когда наши памятники нацики сносят, то это якобы норма. Значит, бог рассудил, что и вашим памятникам надо тоже самое», — поделилась своим мнением Антонина М.

Напомним, 7 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене и призвал немецкую полицию найти и наказать виновных.