Москва, , 11:18 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 10 253 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что 10 253 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлены в 83 регионах России из 85. При этом 12,4% выявленных за сутки случаев не имеют клинических проявлений болезни. Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 379 человек. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции за 24 часа смогли 10 322 человека.

Наибольший суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом по-прежнему сохраняется в Москве — 1421 случая за 24 часа. Второе место по-прежнему у Санкт-Петербурга — 956 случаев. Далее следуют: Московская область (746), Нижегородская область (382), Ростовская область (268).