Питтсбург, США, , 09:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение с разгромным счетом команде «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей забитыми шайбами отличись Джон Марино (17-я минута), финский форвард Каспери Капанен (17-я), Сидни Кросби (18-я), российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин (54-я), также отличившийся результативной передачей, и Зак Астон-Риз (57-я).

Автором единственного гола «Рейнджерс» стал шведский нападающий Мика Зибанеджад (20-я).

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич сделал в матче одну результативную передачу. Его одноклубник — российский голкипер Александр Георгиев, был заменен на 18-й минуте игре.

Отметим, в следующей встрече «Питтсбург», для которой это вторая подряд победа, 10 марта снова сыграет с «Рейнджерс», которые этим поражением прервали свою серию из трех побед подряд.