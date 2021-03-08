Вашингтон, 8 марта, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Власти США намерены в ближайшее время предпринять несколько кибератак против Российской Федерации в качестве ответных мер на масштабный взлом американских правительственных сетей, обнаруженный в конце 2020 года, за которым якобы стоит Россия. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на знакомых с планами должностных лиц.

Кибервойска США

Напомним, что в конце 2020 года, в самый разгар внутриполитической борьбы в США, когда действующий тогда президент Дональд Трамп отказывался признать результаты выборов главы государства, на которых он проиграл, было объявлено о том, что Россия якобы осуществила масштабную кибератаку против американских правительственных сетей. Правда, сам Трамп тогда заявил, что масштабы кибератаки сильно преувеличены и какого-либо значимого ущерба нанесено не было.

Тем не менее демократическая администрация Джозефа Байдена, придя к власти, вновь подняла эту тему и стала грозить санкциями России.

По данным The New York Times, власти США, наконец, определились, как они будут отвечать на эту кибератаку. Утверждается, что американские власти сами проведут несколько кибератак против России. Уточняется, что это будут «скрытые контрудары», о которых внешний мир, может быть, и не узнает, но об этом точно будет известно российской разведке, военным и президенту РФ Владимиру Путину.

Также планируется ввести экономические санкции против России в качестве ответа на кибератаки. При этом стоит отметить, что до сих пор нет каких-то реальных подтверждений того, были ли эти кибератаки в действительности и стоит ли за ними Россия.