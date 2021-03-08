Вашингтон, , 08:36 — REGNUM О своей тайной свадьбе, которая состоялась за три дня до официальной, рассказала супруга британского принца Гарри Меган Маркл в интервью Опре Уинфри, которое транслировалось 8 марта телеканалом CBS.

Как пояснила герцогиня Сассекская, они с тогда ещё будущим супругом принцем Гарри хотели «заключить союз между нами и для нас». Церемония состоялась за три дня до официальной свадьбы, которую Меган Маркл назвала «спектакль для всего мира».

По словам герцогини, частная церемония состоялась на заднем дворе их дома в присутствии архиепископа Кентерберийского. Ни гости, ни члены семьи на неё приглашены не были.

Напомним, американская актриса Меган Маркл и британский принц Гарри поженились в мае 2018 года. После свадьбы бабушка принца Гарри, правящая королева Великобритании Елизавета II пожаловала новоиспечённым супругам титулы герцога и герцогини Сассекских. В 2020 году принц Гарри и его супруга отказались от королевских полномочий и уехали в США, где проживают в штате Калифорния.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что супруга принца Гарри Меган Маркл объявила пол своего будущего ребёнка.

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