Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Главной премии «Выбор критиков» в номинации «Лучший фильм» удостоена картина режиссёра Хлои Чжао «Земля кочевников». Об этом сообщается на сайте премии.

Премия «Выбор критиков» (Critics' Choice Movie Awards) присуждается американской Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний с 1995 года. В 2021 году церемония вручения премии проводилась в смешанном формате из-за сложных эпидемиологических условий.

Лучшим фильмом 2020 года была признана картина «Земля кочевников». Хлои Чжао также получила награду за лучшую режиссуру. Ранее этот фильм был удостоен главного приза Венецианского международного кинофестиваля, а также премии «Золотой глобус».

Премии «Выбор критиков» в категории «Лучшая женская роль» получила Кэри Маллиган за работу в фильме «Девушка, подающая надежды». Премии в категории «Лучшая мужская роль» был посмертно удостоен Чедвик Боузман за роль в фильме «Ма Рейни: мать блюза».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале режиссёр Хлоя Джао заявила, что начала работу над фильмом про Дракулу для кинокомпании Universal.