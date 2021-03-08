Чита, , 07:44 — REGNUM Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев сегодня утром 8 Марта, посетил COVID-моноклинику, организованную на базе поликлинического подразделения №1 в Чите.

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«Именно эти люди были на передовой борьбы с коронавирусом в самые тяжелые для нас дни. Часто работал здесь в последние месяцы прошлого года, многие решения были резкие, но выверенные. Благодарю всех медиков за их труд, поздравляю прекрасную половину всех наших забайкальских медучреждений с праздником», — сказал вице-премьер.

Общение Андрея Гурулева с медиками коснулось и рабочих моментов. Начальник смены, врач-методист Оксана Петина отметила, что весь состав моноклиники уже получил вакцину от COVID-19.

«В моноклинике сейчас меньше пациентов, мы видим, что ситуация стабилизировалась. Идет вакцинация, пациенты ждут вакцину, понимают значимость этого процесса. Надеюсь, что уже в скором времени большинство населения края получит иммунитет к болезни», — рассказала она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 марта, в Забайкальском крае установлен 91 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Число инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период составило 39 497 человек.