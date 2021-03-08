Москва, , 06:08 — REGNUM Уровень заработной платы у людей различных профессий оценили граждане России. Исследование проводила компания Ipsos, данные были опубликованы 8 марта РБК.

Подавляющее большинство опрошенных (79% респондентов) назвали неоправданно высокими зарплаты у политиков, на второе место (61% респондентов) участники опроса поместили банкиров. Зарплаты представителей этих же профессий были названы неоправданно высокими и в мире: 74% опрошенных назвали политиков, 41% опрошенных — банкиров.

Ещё 25% граждан РФ считают слишком высокой зарплату у полицейских, а 14% назвали программистов.

При этом слишком мало, по мнению большинства опрошенных российских граждан (71% респондентов) платят соцработникам, помогающим пожилым людям или инвалидам, ещё 70% опрошенных считают неоправданно маленькой зарплату у медсестёр и 69% респондентов назвали неоправданно маленькой оплату труда представителей сферы по уходу и присмотру за детьми. А 63% опрошенных посчитали слишком низкой зарплату у учителей.

Среди профессий, представители которых получают столько, сколько должны, участниками опроса были названы бухгалтеры (62% респондентов), компьютерные инженеры и программисты (60% респондентов), работники магазинов или ассистенты (57% респондентов).

Опрос проводился в онлайн-формате, в нём приняли участие 20,5 тыс. пользователей из 28 стран. Из России участниками опроса стали около 500 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Работающие жители России рассказали, как развивается их карьера