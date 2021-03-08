Москва, , 03:27 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent на лондонской межконтинентальной бирже ICE поднялась выше 70$ за баррель впервые с января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 02:25 мск 8 марта цена фьючерса Brent с поставкой в мае составлял $70,58. Максимальная цена за баррель составила $70,86. Таким образом, рост составил более 1,8%.

В это же время цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI дошла до отметки 67,41$ за баррель. Подорожание составило 1,72%. Это самый высокий показатель стоимости нефти данной марки за последние два года.

Стоимость нефти продолжает возрастать после решения стран ОПЕК+ о сохранении текущих квот на добычу в апреле. Исключение было сделано для России и Казахстана, они могут нарастить добычу на 130 тыс. баррелей и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно.

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