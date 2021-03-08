Сана, , 01:29 — REGNUM Заминированный беспилотник хуситов атаковал нефтехранилище в порту Рас-Танура в саудовской провинции Эш-Шаркия в Восточном регионе. Об этом 7 марта сообщило Саудовское агентство печати.

По данным министерства энергетики королевства, нефтехранилище в порту Рас-Танура было атаковано со стороны моря беспилотником. По счастливой случайности заминированный аппарат упал, не причинив никакого материального ущерба. В результате инцидента никто не пострадал.

Также отмечается, что нападению подвергся жилой район в городе Дахран, где проживают тысячи сотрудников компании Saudi Aramco и их семьи разных национальностей. Неподалёку от этого района упали обломки баллистической ракеты, запущенной хуситами. Эта атака не причинила никакого ущерба и не привела к гибели людей.

Сторонники движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) объявили 7 марта об атаки территории Саудовской Аравии с помощью восьми баллистических ракет и 14 заминированных беспилотников. Как заявил официальный представитель вооружённых сил хуситов, бригадный генерал Яхья Сариа, удары были нанесены по объектам в порту Рас-Танура и по военным целям в районе Даммама и в провинциях Асир и Джизан.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке йеменских хуситов на объект Saudi Aramco в Джидде.

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