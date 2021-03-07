Москва, , 23:20 — REGNUM Сценарий бывшего командующего сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака о возможных боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО, обнародованный в статье для издания Defence 24, обсудили в сети. Пользователи выразили своё мнение 7 марта в социальной сети Facebook.

«Повод приватизировать Польшу. Россия скажет, что сами начали», — пишет Батор Б.

Многие пользователи считают, что сценарий польского генерала не учитывает того фактора, что войска Российской Федерации быстрее займут саму Польшу, нежели НАТО сумеет прорваться в Калининград.

«Польский генерал не учёл одного, пока НАТО будет «воевать» за Калининград, нельзя исключать, что Россия, за это время займёт территорию Польши, и Калининград автоматически снова будет в составе России (вместе с Польшей)», — поделился своим мнением Леонид Г.

Некоторые комментаторы и вовсе назвали войну на отдельных участках российской границы абсурдной. Они уверены, что Москва моментально отреагирует ядерным оружием.

«Ограниченной войны за Калининград не может быть. Ракеты полетят по центрам принятия решений», — написал Наим О.

Нашлись и те, кто призвал польского генерала вспомнить «страницы истории» своей страны.

«Поляки, в лице этого генерала, подзабыли, как они воевали с Германией в годы Великой Отечественной войны. Им хватило всего шесть дней, чтобы поднять ручки вверх. А здесь и шести дней не выйдет. Пустое место останется от Польши. Так что лучше бы сидели и молча штудировали свою историю», — считает Валентина Ц.

Напомним, ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак написал статью для издания Defence 24, в которой рассмотрел один из сценариев войны России и военного блока НАТО, в частности боевые действия в районе Калининградской области.