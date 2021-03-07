Банги, , 22:32 — REGNUM Вертолет, в котором могли находиться российские специалисты, совершил в ЦАР экстренную посадку из-за поломки. Об этом сообщил представитель российского посольства в этой стране.

«Пострадавших нет. Речь идет о поломке вертолета, в котором могли находиться российские специалисты», — цитирует его ТАСС.

По его словам, инцидент произошел на текущей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях появились сообщения об аварии самолёта, перевозившего российских специалистов.

Диписточники считают эту информацию недостоверной и возникшей, скорее всего, в связи с инцидентом с вертолётом, а не самолётом.