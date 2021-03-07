Вардан Осканян: Армению ожидает нахичеванизация Карабаха и потеря Сюника
Ереван, 7 марта, 2021, 22:02 — ИА Регнум.
Mod.gov.az
Азербайджанские военные
Экс-глава МИД Армении Вардан Осканян написал статью, в которой, ссылаясь на свой многолетний дипломатический опыт, объясняет, что, когда у международного сообщества формируются стереотипы, в дальнейшем их очень сложно сломать. Это было и тогда, когда Армения была в более выгодном положении, но сегодня, с учетом поражения в войне, эти стереотипы еще сложнее будет сломать. Об этом сообщает ИА REX.
Среди сформировавшихся новых стереотипов Вардан Осканян назвал следующие:
- 1) вопрос Нагорного Карабаха решен;
- 2) Карабах — это азербайджанская территория, где проживают армяне и к их вопросам, связанным с защитой прав человека, можно прислушиваться;
- 3) пришло время смотреть в будущее.
По словам Осканяна, дипломатически Армении следует уточнить свою позицию по Нагорному Карабаху следующим образом:
- 1. Подписанное 9 ноября Соглашения о прекращении военных действий — не отражение желания Армении, а результат ситуации, навязанной военной силой.
- 2. Статус-кво, утвердившийся в результате военных действий, никогда не может быть основой для долгосрочного мира в регионе.
- 3. Армянская сторона никогда не претендовала и не претендует на земли, которые не принадлежали ей, но будет защищать то, что принадлежит ей.
- 4. Реализация права народа Нагорного Карабаха на суверенитет на своей земле останется главной задачей внешней политики Армении.