Киев, , 18:58 — REGNUM Представители делегации вооруженных сил Великобритании, прибывшие в Донбасс, оценили эффективность подготовки личного состава вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 марта сообщается на странице штаба операции Объединенных сил Украины в соцсети Facebook.

«В ходе визита представители иностранной делегации ознакомились с ситуацией с безопасностью на востоке Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в штабе, делегация британских военных также оценила «эффективность подготовки личного состава ВСУ».

В сообщении говорится, что британские военные посетили в Краматорске Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества, а также ознакомились с порядком работы на контрольном пункте въезда — выезда «Майорское».

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщили, что ВСУ четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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