Донецк, , 12:48 — REGNUM Украинские боевики четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 7 марта в представительстве ДНР в СЦКК.

Под обстрелами ВСУ оказались населенные пункты Донецк (Вольво-центр), Веселое, Ленинское, по которым украинские силовики выпустили 29 единиц боевых припасов.

ВСУ атаковали ДНР из минометов калибра 120 мм, гранатометов АГС, РПГ/СПГ и стрелкового оружия.

В результате обстрелов жертв среди мирного населения и разрушений не фиксировалось.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ трижды нарушили перемирие в ДНР.