Новосибирск, 7 марта, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В Новосибирске военнослужащие устроили мини-концерт для старшей операционной сестры военного госпиталя, в годы Великой Отечественной войны участвовавшей в Сталинградской битве НатальиНекрасовой. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Пресс-служба Центрального военного округа Военнослужащие ЦВО устроили персональный мини-концерт для ветерана в Новосибирске

«Военнослужащие военного духового оркестра соединения специального назначения во дворе Натальи Никитичны провели персональный концерт, в котором звучали знаменитые произведения времён Великой Отечественной войны, такие как «Катюша», «Венский вальс», «Лебединая песня». В завершении концерта по просьбе дорогого ветерана военные музыканты исполнили песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы», — уточнили в ЦВО.

Отметим, что в этом году Наталье Никитичне Некрасовой исполнилось 98 лет. Она закончила войну в Румынии, где со своим будущим мужем, Героем Советского Союза Николаем Васильевичем Некрасовым отпраздновала свадьбу в День Победы.