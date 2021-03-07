Белград, 7 марта, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 6 марта в интервью для боснийского телеканала TV Face рассказал о переговорах с Евросоюзом о получении вакцин от COVID-19.

Predsednik.rs Александр Вучич встречает партию российской вакцины от коронавируса «"Спутник V»»

Зоран Заев (премьер-министр Северной Македонии — ИА REGNUM), конечно, полностью положился на ЕС, потому что они ему так сказали. Мы так не делали». Александр Вучич «Когда я в пятый раз спросил в ЕС, когда же мы получим вакцины, и не получил четкого ответа, они просто сказали мне, что сначала сами получат их, а потом мы, и я знал, что мы должны немедленно начать подготовку к приобретению вакцин. Мой друг,(премьер-министр Северной Македонии —), конечно, полностью положился на ЕС, потому что они ему так сказали. Мы так не делали».

Напомним, Сербия предоставила Северной Македонии 8 тысяч доз вакцины от COVID-19, что позволило стране начать вакцинацию медицинского персонала. Массовая вакцинация в Северной Македонии начнется после прибытия 300 тысяч доз вакцины из Китая и России.