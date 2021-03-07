Берлин, , 17:46 — REGNUM Йоханнес Клебо (Норвегия) одержал победу и взял золото в марафоне на 50 км на чемпионате мира (ЧМ) по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия). Александр Большунов (Россия) финишировал третьим. Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Норвежец преодолел дистанцию за 2 ч 10 мин. 52,2 сек. II место занял ещё один спортсмен из Норвегии Эмиль Иверсен, уступив 0,7 сек. Большунов финишировал третьим — отставание в 1,4 сек.

Стоит отметить, что Большунов, шедший первым, на финишной прямой сломал палку и пропустил норвежцев вперед. После финиша спортсмен сел на снег и не смог сдержать слез. Судьи расследуют момент со сломанной палкой.

Масс-старт на 50 км классическим стилем стал заключительной гонкой ЧМ.