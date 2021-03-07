Приштина, Сербия, 7 марта, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В ЦИК Косово 6 марта сообщили о том, что ныне возглавляющая МИД Косово представительница «Альянса за будущее Косово» Мелиза Харадинай-Стубла воспользовалась «родственными связями» для того, чтобы получить депутатское кресло.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, были опубликованы видеозаписи с избирательных участков, доказывающие, что муж политика якобы подкупил двух членов ЦИК, чтобы те переписали голоса в пользу двух других представителей «Альянса» Харадинай-Стублы.

Представители Демократической партии Косово потребовали немедленного пересчета голосов на всех избирательных участках, где были замечены махинации с избирательными бланками, а также расследования случаев таких махинаций прокуратурой.

Напомним, 14 февраля в Косово прошли досрочные парламентские выборы, уверенную победу на которых одержала партия «Движение за самоопределение», получившая свыше 50% голосов.