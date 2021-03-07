Екатеринбург, 7 марта, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Председатель Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ, региональное отделение Союза журналистов России) Александр Левин поручил оказать поддержку корреспонденту ИА REGNUM Дмитрию Красноухову, которого пытались похитить.

Stsjural.ru Свердловский творческий союз журналистов

«Александр Левин, узнав об инциденте, сразу дал поручение связаться с Дмитрием Красноуховым и с представителями полицейского главка», — указывается в сообщении.

Корреспондент уже поделился с представителем СТСЖ деталями произошедшего и своими предположениями. Пока они не предаются огласке. В объединении взяли ситуацию на контроль.

«СТСЖ находится в постоянном контакте с журналистом, шеф-редактором уральского бюро ИА REGNUM, пресс-службой полицейского главка и СКР», — заявили в объединении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что объединение готово помочь Дмитрию Красноухову.

«В любом случае мы будем заниматься этим вопросом, тем более если этот случай связан с исполнением корреспондентом ИА REGNUM своих профессиональных обязанностей. Это, конечно, опасный прецедент», — сказал руководитель.

Следователи вместе с МВД уже устанавливают лиц, напавших на журналиста. По информации ИА REGNUM, рассматриваются разные версии произошедшего. Допускается, что корреспондента пытались похитить из-за его профессиональной деятельности. Не исключается, что к инциденту могли быть причастны сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошёл вечером 5 марта. Неизвестные пытались похитить журналиста на территории кафе «Вилка-Ложка». Двое подошли к нему со спины, схватили и попытались силой заставить покинуть помещение. Третий участник группы стоял поодаль.

Злоумышленники пригрозили журналисту расправой и сказали, что он «доигрался» и якобы является «закладчиком». Корреспондент не растерялся, на шум прибежали другие сотрудники кафе, после этого нападавшие поспешили скрыться из заведения общепита. Красноухов оперативно обратился с заявлением в полицию.