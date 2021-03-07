Тюмень, 7 марта, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Тюмени кружки для чаепития и цветы подарили ветеранам и труженицам тыла накануне международного женского дня волонтёры из «Молодёжки ОНФ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель тюменского молодёжного движения Общероссийского народного фронта Тимур Нигматуллин.

Штаб тюменского отделения «Молодёжки ОНФ» Вместе с Расимой Давлетшиной волонтёры поздравили Софью Молодых,

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Расима Давлетшина возглавляет ветеранскую первичку в Тюмени. В организации более 200 человек. У кого-то дети выросли и живут далеко, кто-то встретил одинокую старость. Любой гостинец, знак внимания для тружеников тыла и детей войны ценен, отмечает Расима Давлетшина. И когда приходят молодые ребята с цветами, подарками, поздравлениями, предложениями помощи, то у людей старшего поколения возникает и радость общения, и чувство необходимости кому-то.

Штаб тюменского отделения «Молодёжки ОНФ» Поздравления детей войны

Вместе с Расимой Давлетшиной волонтёры поздравили Софью Молодых, труженицу тыла, проработавшую почти всю жизнь на мебельном заводе, и которой скоро исполнится 90 лет.

Софья Молодых «Дорогие мои, не ожидала, — улыбается Софья Молодых, завидев студентов-волонтёров. — Здоровья, учитесь, постоянно учитесь. Чтобы ни одной минуты времени у вас не пропадало».

Отметим, что ветеран выглядит подстать фамилии — очень молодо. Волонтёры пожелали ей долгих лет жизни, светлых и радостных дней, любви, здоровья.