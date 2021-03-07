Калуга, 7 марта, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 92 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 7 марта. Днём ранее, 6 марта, в регионе было зарегистрировано 94 случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 501 человека, 1973 человека находятся на лечении, 28 262 человека выздоровели, 266 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (407), в Обнинске (160), Боровском (131) и Малоярославецком (107) районах.