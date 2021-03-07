Москва, , 10:31 — REGNUM Воздушно-десантные войска Российской Федерации и Силы специальных операций (ССО) вооруженных сил Белоруссии проведут совместные военные учения на территории двух государств в марте 2021 года. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Сообщается, что первая фаза учений — миротворческая — пройдет с 9 по 20 марта на полигоне «Поливно» в Ульяновской области. Предполагается, что в первой фазе учений задействуют более 400 российских военнослужащих и около 100 единиц военной техники. От белорусской стороны будет более 80 военнослужащих.

Также в учениях задействуют два ударных вертолета вертолета Ми-24 шесть транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

Вторая фаза учений — тактическая — пройдет с 15 по 27 марта на полигоне «Осиповичский» в Минской области. Во второй фазе примут участие около 90 российских военнослужащих, а также 400 белорусских военных и около 100 единиц военной техники.