Монреаль, Канада, , 09:29 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу хозяев с сокрушительным счетом 7:1.

В составе победителей шайбы забили Джош Андерсон (16-я минута), Тайлер Тоффоли (28-я), оформивший в матче дубль Брендан Галлахер (32-я и 35-я), финский нападающий Йоэль Армиа (37-я), Пол Байрон (45-я) и Джефф Питри (49-я).

Автором единственного гола «Виннипега», которая в итоге оказалась «голом престижа», стал Мэтью Перро (52-я, в большинстве).

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отметился в игре никакими результативными действиями

Отметим, в следующем матче «Монреаль», проигравший прошлую встречу, 9 марта сыграет с командой «Ванкувер Кэнакс». «Виннипег» этим поражением прервал свою победную серию из двух игр подряд и 10 марта встретится с клубом «Торонто Мэйпл Лифс».