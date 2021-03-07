Тюмень, 7 марта, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Тюменские волонтёры из опорного центра инклюзивного добровольчества в канун Международного женского дня совместно со спортивно-оздоровительным клубом инвалидов «Шанс» подарили представительницам прекрасного пола цветы и яркий флешмоб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в тюменском штабе волонтёрского движения #МыВместе

Тюменское отделение общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Прекрасным спортсменкам из клуба «Шанс» вручили цветы

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В рамках Всероссийской акции «Вам, любимые!» женщинам были подарены неизменные символы весны, красоты и цветения — тюльпаны.

Тюменское отделение общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Тюменское отделение общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Момент поздравления в тюменской библиотеке для инвалидов по зрению

Волонтёры поздравили с Международным женским днём участниц клуба молодых инвалидов «Вера». Навестили женщин в специальной библиотеке для слепых и в окружных организациях инвалидов. Цветы вручили членам клуба «Шанс» и сотрудницам Тюменской областной организации инвалидов, где Всероссийскую акцию поддержали ярким флэшмобом.