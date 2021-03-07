Нью-Йорк, США, 7 марта, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Третья по счёту экс-сотрудница администрации губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в неподобающих по отношению к ней действиях. Об этом 6 марта сообщила газета The Wall Street Journal.

(сс) Metropolitan Transportation Authority of the State of New York Эндрю Куомо

Бывшая сотрудница администрации губернатора Нью-Йорка 35-летняя Ана Лисс рассказала о недопустимом поведении по отношению к ней со стороны Куомо. Женщина заявила, что Куомо допускал в её адрес фамильярные высказывания, активно интересовался её личной жизнью и однажды даже обнял её за талию во время фотографирования на приёме.

В доказательство своих слов женщина предъявила фотографию, которая в настоящее время хранится у неё в кабинете. По мнению Лисс, поведение губернатора было неприемлемым, так как он выстраивал свои отношения с ней не как с профессионалом, а как с женщиной. Экс-сотрудница администрации губернатора Нью-Йорка отметила, что под конец своей работы под началом Куомо она испытывала проблемы с алкоголем и вынуждена была обратиться к психологу.

Напомним, ранее две бывшие подчинённые Куомо рассказали о сексуальных домогательствах к ним со стороны губернатора. Ещё одна женщина, не являвшаяся сотрудницей Куомо, заявила о его неподобающем поведении. В ответ на обвинения в его адрес губернатор штата Нью-Йорк принёс свои извинения, но уточнил, что в отставку уходить не планирует.