Памплона, Испания, , 08:17 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду «Осасуна» из Памплоны в матче 26 тура чемпионата Испании. Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Эль-Садар» в Памплоне и закончилась в пользу гостей со счетом 0:2.

Голами в составе победителей отличились защитник Жорди Альба (30-я минута) и полузащитник Илаш Мориба (83-я). При этом аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси оба раза оказался автором голевой передачи.

Отметим, по итогам встречи в активе «Барселоны» стало 56 очков, что позволяет команде находиться на втором месте турнирной таблицы испанской Примеры. У «Осасуны» 28 очков и тринадцатое место.