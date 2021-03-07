Москва, , 07:23 — REGNUM Специалисты российской ракетно-космической отрасли ведут обсуждение конфигурации и орбиты новой орбитальной станции. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети Facebook.

На своей странице в социальной сети глава Роскосмоса представил планы госкорпорации на ближайшие годы. Он заявил, что в 2021 году ожидается запуск нового модуля Международной космической станции «Наука» и миссии «Луна-25».

На 2022 год запланирован запуск миссии «ЭкзоМарс», на 2023 год — начало лётный испытании ракеты-носителя «Союз-5». В 2024 году к МКС будет запущен ещё один модуль НЭМ, а также миссия «Луна-26». На 2025 год назначен первый полёт нового корабля «Орёл» с экипажем и запуск тяжёлого посадочного аппарата «Луна-27».

Один из пользователей социальной сети напомнил о проекте новой российской орбитальной станции, который озвучивался представителями Роскосмоса ранее.

«Обсуждаем конфигурацию и орбиту новой станции», — подтвердил Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новая орбитальная станция может стать не обитаемой постоянно, а посещаемой.

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