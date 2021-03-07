Москва, , 01:56 — REGNUM Близкое к рекордному количество осадков выпадет 7 марта в разных районах Москвы и Подмосковья. Об этом 6 марта сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как рассказал метеоролог, за 7 марта в Москве и Московской области ожидается от 4 до 8−9 мм осадков. Учитывая, что для марта месячная норма составляет 34 мм, то за один день в городе может выпасть четверть месячной нормы осадков. При этом максимальное количество осадков в этот день за всю историю наблюдений составило 8,1 мм. Таким образом, 7 марта число осадков вполне может приблизиться к рекордному значению.

При этом, по словам Вильфанда, 8 марта может оказаться одним из самых сухих дней за всю историю метеонаблюдений. Максимальное количество осадков в этот день было зафиксировано более ста лет назад, в 1893 году, и составило 6,6 мм.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ближе к 8 марта в Москву и Подмосковье вернётся морозная погода со снегопадами.

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